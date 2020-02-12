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12.02.20 18:40

Более 5 тысяч украинских сирот находятся в оккупированном Крыму, нужно предоставить им паспорта, - Денисова

Во временно оккупированном Крыму осталось больше 5 тысяч украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Необходимо позаботиться, чтобы они получили украинское гражданство.

паспорт

Об этом во время выездного заседания Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АРК и города Севастополя, которое проходит 12 февраля на КПВВ "Чонгар", заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас есть дети-сироты (на территории ВОТ АР Крым. - Ред.) и дети, которые лишены родительской опеки. У них нет никого, чтобы их за руку привезли сюда, чтобы они получили паспорт гражданина Украины", - отметила Денисова.

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По состоянию на 1 января 2014 года таких детей было более 5 тысяч. По словам Денисовой, необходимо продумать механизмы, чтобы эти дети получили украинское гражданство.

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