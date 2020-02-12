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12.02.20 18:53

На Харьковщине в результате нападения собаки погиб 4-летний ребенок, - Нацполиция. ФОТО

В Харьковской области в результате нападения собаки погиб 4-летний мальчик.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Харьковщине в результате нападения собаки погиб 4-летний ребенок, - Нацполиция 01

Сообщение о трагедии в одном из сел Красноградского района поступило в полицию 12 февраля около 16:00.

Предварительно установлено, что днем ​​жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка.

Прибывшей бригаде скорой медицинской помощи спасти ребенка не удалось.

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На Харьковщине в результате нападения собаки погиб 4-летний ребенок, - Нацполиция 02

По словам родных мальчика, 3-летнюю собаку семья приобрела около трех недель назад, за это время агрессивного поведения она не проявляла.

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Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

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