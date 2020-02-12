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12.02.20 19:12

В Киеве на станции метро "Лукьяновская" пытались похитить 5-летнего мальчика, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве на станции метро "Лукьяновская" женщина пыталась похитить 5-летнего ребенка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Киеве на станции метро Лукьяновская пытались похитить 5-летнего мальчика, - Нацполиция 01

Злоумышленница схватила 5-летнего мальчика и потянула его за собой, но ее помешали мать ребенка и неравнодушные прохожие. Правоохранители задержали женщину в момент, когда она попыталась скрыться с места происшествия.

Правонарушительницей оказалась 32-летняя уроженка Хмельницкой области.

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"Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 146 (покушение на похищение человека) УК Украины. Ее грозит до 5 лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в полиции.

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