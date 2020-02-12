Украина на переговорах в Минске требует всестороннего доступа ОБСЕ на оккупированных территориях, - Олифер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала написала пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания ТКГ в среду в Минске.

"По данным СММ ОБСЕ, с начала года их патрули 146 раз не были допущены на территории ОРДЛО. Украинская сторона настаивает на обеспечении полной безопасности работы сотрудников миссии, также СММ ОБСЕ должна иметь беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, как это предусмотрено ее мандатом", - отметила она.

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Ранее СММ ОБСЕ сообщала, что более трети всех случаев ограничения свободы передвижения патрулей наблюдателей с начала 2020 года были зафиксированы на блокпосте Верхнешироковское, через который совершается проезд в район, в котором согласно п. 5 Меморандума о выполнении положений Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы от 19 сентября 2014 года запрещено размещать тяжелое вооружение и военную технику.

Наблюдатели отмечают, что представители незаконных военных формирований отказывают им в доступе на оккупированные территории под предлогами "проведения инженерных работ" и "разминирования", в то время как гражданские транспортные средства продолжают движение через блокпост в обоих направлениях.

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