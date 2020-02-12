Глава УГКЦ Святослав поблагодарил главного раввина Украины Асмана за инициативу присвоения Шептицкому звания "Праведник народов мира"

Как передает Цензор.НЕТ, текст письма оказался в распоряжении LB.ua.

"Высказываю Вам искреннюю благодарность за призыв к главе мемориального комплекса "Яд Вашем" Авнеру Шалеву возобновить рассмотрение кандидатуры Андрея Шептицкого на присвоение звания "Праведника народов мира" и Ваше такое глубокое понимание роли митрополита Андрея как "гиганта настоящего гуманизма и одного из величайших украинцев XX века", – говорится в письме.

Верховный архиепископ Киево-Галицкий также поблагодарил за признание заслуги Шептицкого и символически высаженное дерево в его честь возле Центральной синагоги Бродского.

"Такие акты в духе правды, любви и взаимопонимания являются хорошим продолжением науки и личного примера большого гуманиста и друга еврейского народа Андрея Шептицкого. Надеюсь, что его личность и личный пример в прошлом станут для нас, нынешених, вдохновением к еще большему взаимопониманию, взаимоуважению и активному подтверждению правды в наших действиях в современном мире, в котором также много непростых вызовов", – отметил глава УГКЦ.

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Напомним, в январе главный раввин Украины Моше Реувен Асман обратился к главе правления мемориального комплекса Яд Вашем (Израиль) Авнеру Шалеву с просьбой о присвоении митрополиту Андрею Шептицкому почетного звания "Праведник народов мира".

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