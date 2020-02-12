О минировании поезда "Трускавец-Днепр", из-за которого сбились с графика 13 составов, сообщил пьяный пассажир, - полиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черкасской области.

"Как выяснилось, ложное сообщение о заминировании предоставил пассажир данного поезда, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мобильный телефон, с которого был совершен звонок, обнаружен и изъят", — сказано в сообщении.

Мужчину задержали, ему собираются предъявить подозрение.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины", — добавили в полиции.

Читайте также: На центральном железнодорожном вокзале Киева эвакуировали людей из-за сообщения о минировании

Сообщение о минировании поезда "Трускавец-Днепр" поступило в полицию в ночь с 11 на 12 февраля. Поезд остановили и обыскали, 700 пассажирова эвакуировали. Из-за этого с графика сбились 13 составов, время задержки составило от 15 минут до 1,5 часов.