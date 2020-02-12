В Киеве сдали на утилизацию рекордное количество новогодних елок, - КГГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, это в три раза больше, чем годом ранее.

Отмечают, что елки, сосны и ели транспортировали в 15 пунктов сбора, которые функционировали в каждом районе столицы.

Собранные деревья переделают в щепу с помощью специального щепкоизмельчителя, а полученный материал используют весной для сохранения водного баланса лунок вечнозеленых растений в городе.

"Большое количество составляют символы праздников, которые были оставлены безответственными предпринимателями, поэтому в следующем году несанкционированные елочные базары должны быть ликвидированы", - сказал начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Мальованный.

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