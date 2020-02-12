Украина в ТКГ передала уточненный список удерживаемых и будет разрабатывать план открытия КПВВ в Золотом и Счастье, - Олифер

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.

"В гуманитарной подгруппе мы передали уточненный список людей, которых хотим освободить. Стороны предоставили предложения по методике поиска пропавших без вести. До следующего заседания ТКГ в Минске должен быть разработан проект дорожной карты по открытию КПВВ в Золотом и Счастье", - добавила Олифер.

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Напомним, 12 февраля прошло заседание Трехсторонней контактной группы. Стороны, в частности, согласовано разведение сил и средств на участке в районе населенного пункта Гнутово (Донецкая область). Остальные участки ожидают согласования. Украинская сторона в подгруппе по социально-экономическим вопросам ТКГ подала перечень предприятий, владельцы которых обратились в правоохранительные органы Украины относительно потери своего имущества, оставшегося на неподконтрольной правительству территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.