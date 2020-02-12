Не делегировали озвучивать такую позицию, - замглавы фракции СН Кравчук о словах Арахамии про воду для Крыма

Об этом она сказала в эфире радио "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы, действительно, на фракции не обсуждали этот вопрос и не делегировали Давида Арахамия озвучивать такую позицию, поэтому это, действительно, его личная позиция и он сегодня это подтвердил, и сегодня в Офисе президента Андрей Ермак подтвердил, что это не общая позиция государства", – сообщила Евгения Кравчук.

Кравчук рассказала, что говорила о высказываниях Арахамии с ним и что его слова нужно трактовать "с точки зрения гуманности".

"С точки зрения гуманности что лучше: когда льется вода или когда льется кровь? Но, действительно, если смотреть на этот вопрос комплексно, то юридические последствия продажи или даже подачи воды – это очень серьезно, ведь мы понимаем, что мы просим западные страны удерживать санкции против России и здесь мы точно не можем иметь дело со страной-агрессором", – сказала Кравчук.

Читайте на Цензор.НЕТ: На вопрос о подаче воды в Крым нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. Это будет для меня наукой на будущее, - "слуга народа" Арахамия

Напомним, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 11 февраля в эфире телеканала "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.

Также на Цензор.НЕТ: Умеров - Арахамии: Подача воды в оккупированный Крым - это прямое признание юрисдикции РФ в АРК. Вы, "слуги", подставляете свой народ

Его заявление раскритиковал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров : "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?".

12 февраля Арахамия извинился перед гражданами Украины, переселенцами, крымчанами, которых могли оскорбить его слова. Он подчеркнул, что озвучил в эфире свою личную позицию, а не точку зрения фракции.