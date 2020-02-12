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12.02.20 22:51

Сегодня Кабмин принял 7 дерегуляционных решений, которые упростят жизнь бизнесу, - Милованов

Сегодня на заседании Кабинета Министров был принят ряд важных дерегуляционных решений, которые упростят жизнь бизнесу и будут стимулировать экономику.

кабмин

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр экономики Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник назвал 7 таких решений

  1. Защитили рынок органического производства. Открываем реестры производителей органических продуктов, это не позволит маркировать органической свою продукцию кому угодно.
  2. Отменили уведомления налоговой о принятии на должность руководителя. Устранили дублирование информации, которую подает предприятие.
  3. Гармонизировали сферу технического регулирования с соответствующими нормами европейского законодательства. Отныне технические регламенты соответствуют соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров.
  4. Разработали новый технический регламент для моющих средств. Теперь можно осуществлять оценку соответствия не для каждой единицы продукции, как это было раньше, а только для типичного представителя ассортиментного ряда. Это уменьшит расходы субъектов хозяйствования на осуществление оценки соответствия в 5 раз.
  5. Согласовали порядок выдачи свидетельства в сфере метрологии. Сократили перечень документов и дали возможность подавать документы через Единый государственный веб-портал электронных услуг.
  6. Предоставили официальный статус геопространственным данным кадастров и информационных систем, размещенным на картографической основе Государственного земельного кадастра. Это важное решение в рамках прозрачности землеустройства и земельной реформы.
  7. Ввели консультации при рыночном надзоре. Отныне органы государственного рыночного надзора будут оказывать бесплатную консультационную поддержку в этой сфере предпринимателям.

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