ЦИК принял решение, что следующие первые выборы в ОТГ состоятся одновременно с очередными местными выборами

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК

В сообщении отмечается: "Следующие первые выборы в ОТГ состоятся одновременно с очередными местными выборами

Комисия внесла изменения в свое постановление от 29 ноября 2018 № 234 "О Порядке назначения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов".

Изменениями предусмотрено, что в год проведения очередных местных выборов первые местные выборы назначаются на дату очередных местных выборов.

По мнению докладчика члена ЦИК Павла Любченко, для такого решения у Комиссии есть несколько существенных оснований.

По его словам, Избирательным кодексом Украины, который вступил в силу 1 января 2020, в частности, предусмотрено, что проведение других видов местных выборов, кроме первых, регулируется еще законом о местных выборах. Таким образом, первые выборы должны происходить в соответствии с новым Избирательного кодекса Украины и актов, принятых в его развитие. Вместе с тем, Заключительным и переходным положениям Кодекса для Центральной избирательной комиссии предусмотрен шестимесячный срок для приведения своих актов в соответствие с его требованиями.

Соответственно в статью 141 Конституции Украины очередные местные выборы проводятся на всей территории Украины. Это означает, что срок полномочий всех депутатов, избранных на первых, внеочередных, дополнительных местных выборах, заканчивается с открытием первой сессии совета. То есть, в случае назначения первых выборов на последнее воскресенье апреля, срок полномочий депутатов, которые были избраны на них, продолжался бы фактически лишь несколько месяцев.

Кроме того, для организации и проведения указанных первых местных выборов необходимо ориентировочно 35 млн 300 тыс. гривен, которые были потрачены на избрание депутатов на незначительный период.

В то же время, значительное количество из числа последних промежуточных выборов, которые предназначались территориальными избирательными комиссиями, не состоялось потому, что не оказалось ни одного желающего зарегистрироваться кандидатом. Это свидетельствует о крайне низкой активности и заинтересованности граждан к участию в таких выборах накануне очередных местных выборов.

Также, как заметил Павел Любченко, согласно Бюджетному кодексу Украины и Закона Украины "О добровольном объединении территориальных общин" переход ОТГ на прямые отношения с государственным бюджетом для получения дополнительного ресурса и расширение источниковой базы местных бюджетов происходит только с началом нового бюджетного периода . Поэтому, даже в случае проведения первых выборов, объединенные территориальные общины не смогут существенно улучшить свою финансовую состоятельность и расширить свои возможности для решения вопросов местного значения.

Такая позиция докладчика была поддержана всеми членами Комиссии".

Очередные местные выборы состоятся согласно новому Избирательному кодекса, который вступил в действие 1 января 2020 года.