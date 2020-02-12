Адвоката, задержанного по подозрению в 41 случае псевдоминирования судов в Сумах, арестовали с залогом 160 тыс. грн

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины, определен размер залога - 162 160 грн.

Срок действия постановления - до 24:00 10 марта 2020 года.

В случае внесения залога на подозреваемую возложен ряд обязанностей, в частности, и постоянно носить электронное средство контроля.

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В ходе следствия установлено, что женщина, начиная с 10 октября прошлого года 41 раз звонила на линию "102" и сообщала о заминировании местных судов, а также Центра предоставления административных услуг.

При этом ни разу факт минирования не подтвердился.

Учитывая профессию, адвокат продумывала до мелочей свои преступные действия, чтобы избежать разоблачения. В частности, меняла голос, систематически изменяла сим-карты и мобильные телефоны, говорила с оператором не более 5 секунд и тому подобное.

Напомним, 39-летнюю женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время санкционированного обыска у нее обнаружили и изъяли мобильные телефоны, с которых она осуществляла телефонные звонки на линию "102". В то же время получены другие неопровержимые доказательства ее причастности к указанному преступлению. Более того, задержанная призналась в содеянном.

Накануне, сообщает пресс-служба Хозяйственного суда Сумской области, прокурор Сумской области сообщил женщине о подозрении. За содеянное ей грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

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