Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.02.20 01:04

Суд обязал Минздрав разработать нормы питания в детсадах для детей с непереносимостью лактозы

Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску к Кабмину и Минздраву относительно разработки норм питания в детсадах для детей с лактазной недостаточностью.

столовая

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины, с соответствующим иском в суд в мае 2019 года обратилась мать 4-летнего ребенка.

Полно, всесторонне и объективно исследовав все обстоятельства дела, суд признал противоправной бездеятельность Министерства здравоохранения Украины по непринятию мер для разработки норм питания и норм замены продуктов по энергоценностью в дошкольных учебных заведениях для детей с лактазой недостаточностью. В своем решении суд обязал МОЗ разработать указанные выше нормы в дошкольных учебных заведениях для детей с лактазной недостаточностью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 25% школьных меню не соответствуют нормам, - Госпродпотребслужба

Решение вступает в законную силу в соответствии со ст. 255 Кодекса административного судопроизводства Украины и может быть обжаловано в Шестом апелляционном административном суде в порядке и в сроки, установленные статьями 293, 295 - 297 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100