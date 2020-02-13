Информационная блокада, тяжелые условия, скудность питания, - генконсул Украины Малышевский посетил в СИЗО РФ фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Крымской солидарности", ему удалось посетить Муслима Алиева, Эмир-Усеина Куку и Вадима Сирука в день, когда исполнилось 4 года, как их лишили свободы, - 11 февраля.

Как рассказал Тарас Малышевский, "конечно же, тема четырех лет пребывания в заточении доминировала в начале встреч, которые в целом прошли в позитивной атмосфере, без ограничений во времени бесед, излишнего контроля диалогов со стороны администрации, поочередно с каждым (других членов этой группы консулы посетили раньше, в СИЗО Таганрога и Шахт)".

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Главными темами для обсуждения, как всегда, являлись вопросы состояния здоровья, условий пребывания, коммуникации с внешним миром, политических и других новостей.

"Меня особенно удивляет необычайно высокий уровень моих собеседников-интеллектуальный и морально-психологический. Не в смысле, конечно же, их широких знаний и образованности, а в том, что при учете постоянной информационной блокады (т.к. их содержат в спецблоках, по одному), тяжелых условий пребывания, крайней скудности питания, проявления хронических заболеваний, и всей нечеловечности вокруг них, они остаются несломленными, твердыми в своих убеждениях, крепостью духа, и с уверенностью, что правда восторжествует, и они станут свободными. Хотя, и в это трудно поверить, но 12 февраля пошел их 5-й год за решеткой.

С ребятами детально переговорил о состоянии здоровья и хронических недугах. Потом, уже после встреч, с представителями руководства ГУФСИН по Ростовской области, касательно визитов врача и, по результатам его выводов, возможных дальнейших мер, которые бы препятствовали ухудшению здоровья, не говоря о полном выздоровлении, что в условиях следственного изолятора достичь, пожалуй, нереально", - прокомментировал украинский консул.

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Напомним, 12 ноября 2019 года в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоялось судебное заседание, на котором был оглашен приговор фигурантам "дела о так называемом терроризме" (ялтинская группа) Инверу Бекирову, Арсену Джеппарову, Рефату Алимову, Эмир-Усеину Куку, Вадиму Сируку и Муслиму Алиеву.

В соответствии с приговором суда, подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок: Алиеву Муслиму - 19 лет, с ограничением свободы на 1 год, Бекирову Инверу - 18 лет, с ограничением свободы на 1 год, Сируку Вадиму - 12 лет, с ограничением свободы на 1 год, Алимову Рефату - 8 лет, с ограничением свободы на 1 год, Джеппарову Арсену - 7 лет, с ограничением свободы на срок 1 год, Куку Эмир-Усеину - 12 лет, с ограничением свободы на срок 1 год.