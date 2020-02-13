Дальнобойщики договорились о встрече в Мининфраструктуры и приостановили акцию протеста

Об этом УНИАН сообщили в забастовочном комитете Ассоциации международных автоперевозчиков Украины, пишет Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в ходе встречи будут обсуждаться актуальные проблемы на рынке автоперевозок, в частности, вопрос выдачи разрешений на выполнение автоперевозок грузов по территории иностранных государств, а также увеличение квоты дефицитных разрешений на автоперевозки в ряд стран.

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"Завтра запланировано заседание комитета в Мининфраструктуры (по урегулированию актуальных проблем на рынке автоперевозок. - Ред.)", - сообщили в забастовочном комитете. Кроме того, в АсМАП добавили, что на данный момент акция протеста международных перевозчиков приостановлена.

Напомним, утром 12 февраля в правительственном квартале Киева дальнобойщики и водители маршруток устроили забастовку. Помимо акции протеста у здания Кабинета Министров, дальнобойщики блокировали основные трассы, ведущие к столице.

У перевозчиков всего 16 требований. Так, они выступают против повторного взвешивания грузовиков на важных шоссе, требуют увольнения министра инфраструктуры Владислава Криклия, нормализации разрешений на международные перевозки, решения проблемы очередей на границе и решения ряда других вопросов.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство не планирует отказываться от электронной системы выдачи разрешений на международные автоперевозки, против которой сейчас митингуют перевозчики.

По мнению Михаила Шнайдера, протесты дальнобойщиков-членов Ассоциации международных автомобильных перевозчиков под Киевом и в центре столицы организовал приближенный к АсМАП одиозный экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, чтобы сохранить монополию АсМАП на рынке.

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