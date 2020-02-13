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13.02.20 07:09

Враг за сутки 3 раза обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС

12 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник вел огонь по позициям украинских сил из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- рядом с Новотошковским - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- недалеко от населенного пункта Орехово - из миномета калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета;
- вблизи Пивденного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"Вчера, 12 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

Враг за сутки 3 раза обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС 01

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