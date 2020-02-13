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13.02.20 08:11

Кандидат на должность в Нацсовете, бывшая советница экс-главы ХОГА предстанет перед судом из-за поддельного диплома

Харьковской местной прокуратурой № 2 направлен в суд обвинительный акт в отношении лица, которое занимало должность советника председателя ХОГА, по факту использования заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины).

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Эдуарда Новикова, установлено, что одна из бывших советников экс-главы ХОГА при прохождении конкурса на должность государственного служащего Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания предоставила конкурсной комиссии диплом о получении высшего образования. Однако спецпроверку женщина не прошла, поскольку оказалось, что ее диплом является поддельным, о чем Национальным советом сообщено правоохранительным органам.

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11 февраля 2020 обвинительный акт в отношении женщины направлен в суд за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа). Сейчас указанному лицу избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Санкция статьи предусматривают наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

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