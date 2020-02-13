Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 1,3 тыс. человек, инфицированы - 48,2 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Комитет по здравоохранению провинции Хубэй.

"Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения в провинции достигла 48 206. По состоянию на среду в провинции погибли 1 310 человек", - пишет Xinhua.

С начала вспышки заболевания из больниц были выписаны 3 441 пациента.

"Среди 33 693 госпитализированных, 5 647 до сих пор находятся в тяжелом состоянии, еще 1 437 - в критическом", - говорится в материале.

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Xinhua объясняет, что резкий рост количества больных, частично объясняется изменением методов подсчета, ведь теперь в общей статистике учитываются так называемые "клинически диагностированные" случаи.

"Клинически диагностированные случаи - уникальны для статистики с Хубэя. Их учет спровоцировал рост количества новых подтвержденных случаев", - отмечает агентство.

Клинически подтвержденными считаются все вероятные случаи заражения новым коронавирусом, к которым было сделано связанную с пневмонией компьютерную томографию.

Как сообщалось, по состоянию на 12 февраля общее количество умерших в результате заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 1 113 человек. За пределами Китая зафиксированы два летальных случая.