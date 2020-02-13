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13.02.20 08:30

Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 1,3 тыс. человек, инфицированы - 48,2 тыс.

В среду количество больных новым коронавирусом в Китае выросло на 14 840 человек, а погибших - на 242 человека, что является наибольшим суточным ростом до сих пор.

коронавирус

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Комитет по здравоохранению провинции Хубэй.

"Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения в провинции достигла 48 206. По состоянию на среду в провинции погибли 1 310 человек", - пишет Xinhua.

С начала вспышки заболевания из больниц были выписаны 3 441 пациента.

"Среди 33 693 госпитализированных, 5 647 до сих пор находятся в тяжелом состоянии, еще 1 437 - в критическом", - говорится в материале.

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Xinhua объясняет, что резкий рост количества больных, частично объясняется изменением методов подсчета, ведь теперь в общей статистике учитываются так называемые "клинически диагностированные" случаи.

"Клинически диагностированные случаи - уникальны для статистики с Хубэя. Их учет спровоцировал рост количества новых подтвержденных случаев", - отмечает агентство.

Клинически подтвержденными считаются все вероятные случаи заражения новым коронавирусом, к которым было сделано связанную с пневмонией компьютерную томографию.

Как сообщалось, по состоянию на 12 февраля общее количество умерших в результате заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 1 113 человек. За пределами Китая зафиксированы два летальных случая.

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