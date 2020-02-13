Реформу децентрализации возможно провести до местных выборов, - "слуга народа" Корниенко

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, у нас есть план. Можно за две сессии успеть, если планировать в самом начале четвертой сессии 3-4 сентября голосовать 300 (300 голосов за законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти". - Ред.). Четвертая сессия как раз очень удачно начинается - первого сентября, а избирательный процесс (на местных выборах. - Ред.) начинается пятого сентября", - рассказал он.

По его словам, в ближайшие две недели в регионах будут проведены обсуждения законопроекта "О внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти". Корниенко сообщил, что они пройдут в формате, в котором обсуждался вопрос о рынке земли - на небольших форумах, по нескольку сотен человек.

"Эти обсуждения завершатся 25 февраля большим собранием в Киеве, где будут представители ассоциаций, мэры, руководители местных органов власти, эксперты всевозможные, представители доноров. После него мы будем выходить на концепцию, затем - комиссия по правовой реформе, где все это финализируется. То есть, приблизительно в конце февраля - начале марта мы планируем выйти на текст", - объяснил он.

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Он также рассказал, что параллельно в правительстве дорабатывают перспективные планы объединенных территориальных громад (ОТГ).

"Мы им дали такие полномочия - самим их формировать", - отметил глава партии.

Также, по его словам, основной причиной для отзыва президентом из Верховной Рады законопроекта №2598 "О внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти" стали заявления мэров, которые не одобряли реформу в таком виде".

Напомним, 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти.

Однако 16 января по результатам встречи с председателем и заместителями председателя фракции партии "Слуга народа" Зеленский решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку.

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