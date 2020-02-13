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13.02.20 09:57

Крупнейший портовый оператор в мире DP World заходит в Украину

Один из крупнейших портовых операторов мира, DP World, объявил о намерении приобрести контроль в Контейнерном терминале ТИС (порт "Пивденный", Одесская область).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сегодня сообщает пресс-служба ТИС.

Сделку сопровождала инвестиционная компания SD Capital. Ее сумму в компании не раскрывают, но подчеркивают, что это – крупнейшая инвестиция в инфраструктуре за всю историю независимости Украины.

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Как отмечают в компании, среди первоочередных планов DP World – внедрить новейшие IT-решения и глобальную экспертизу группы, сфокусироваться на развитии интермодального сегмента грузоперевозок и развитии на собственных, уже выкупленных ТИС землях индустриального парка по примеру крупнейшей свободной экономической зоны Jebel Ali Free Zone.

"DP World во всем мире предоставляет лучшие клиентоориентированные решения в логистике. Контейнерному терминалу наше партнерство даст возможность сосредоточиться на оттачивании качества услуг, сфокусироваться на интермодальности и развитии Индустриального парка", – прокомментировал совладелец ТИС, партнер SD Capital Андрей Ставницер.

Султан Ахмед Бин Сулайем, глава правления и генеральный директор DP World, сказал: "Мы рады расширению присутствия в Украине. DP World высоко оценивает потенциал роста Контейнерного терминала ТИС. Цель нашей компании – создавать лучшие отраслевые решения для оптимизации глобальной цепочки поставок. Мы верим, что наше стратегическое партнерство позволит Контейнерному терминалу ТИС укрепить свои позиции на морской карте мира".

Крупнейший портовый оператор в мире DP World заходит в Украину 02

Филипп Грушко, партнер SD Capital, добавил, что это слияние окажет критически важное влияние на украинский логистический сектор. "Страна, в которой есть DP World, – важный игрок на мировом рынке морских перевозок и глобальной торговли. Это знак качества для инвестиционного климата страны и опора для дальнейшего роста", – отметил он.

Напомним, DP World – один из крупнейших портовых операторов мира. В 2019 году суммарно обработал 71,2 млн TEU (для сравнения: контейнерооборот всех украинских портов за прошлый год составил немногим более 1 млн TEU – ред.).

Контейнерный терминал ТИС – один из крупнейших и самый динамичный контейнерный терминал в Украине. В 2019 году его контейнерооборот увеличился на 75%. Одним из первых среди украинских портов начал развивать регулярные перевозки контейнерных грузов блок-поездами.

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