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13.02.20 10:12

Зеленский 14 февраля с двухдневным визитом посетит Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетит Федеративную Республику Германия для участия в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Зеленский 14 февраля с двухдневным визитом посетит Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции, - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"14-15 февраля Президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Федеративную Республику Германия для участия в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент в рамках конференции выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международная дискуссионная площадка, ежегодно собирающая политических лидеров со всего мира. В этом году конференция пройдет c 14 по 16 февраля.

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