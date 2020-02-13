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13.02.20 10:18

В Киев приедет делегация Сената США для встречи с Зеленским

Сенаторы США Крис Мерф, Рон Джонсон и Джон Баррассо, которые представляют Комитет по вопросам внешних связей Сената США, планируют приехать в Украину 14 февраля.

В Киев приедет делегация Сената США для встречи с Зеленским

Об этом говорится в совместном заявлении законодателей, обнародованном на официальном сайте сенатора Криса Мерфи, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 14 февраля сенаторы встретятся с президентом Владимиром Зеленским.

"Сейчас отношения США и Украины важны как никогда. Будущее Украины имеет значение для Соединенных Штатов, и мы должны убедиться, что Украина знает о том, что мы рассматриваем ее как стратегического союзника", - отмечается в заявлении.

Для того, чтобы подтвердить поддержку Вашингтона, двухпартийная делегация и отправляется в Киев, подчеркнули сенаторы США.

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