"Слуга народа" будет более тщательно отбирать своих кандидатов на местных выборах, - Корниенко

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Надо более тщательно отбирать. Главное - это время, а у нас его не было: было две недели - месяц от силы. Здесь у нас есть фактически полгода. И этот отбор мы в идеале видим с марта по июль!" - сказал Корниенко.

По его словам, "будет и проверка безопасности более плотная, учитывая прошлый опыт таких кейсов, как у Иванисова (народный депутат фракции "Слуга народа" Роман Иванисов. - Ред.), которые тяжело со старта разгадать".

Корниенко также рассказал, что кандидаты в депутаты пройдут "и онлайн-обучение как элемент отбора, чтобы понять мотивацию людей", и оффлайн-обучение.

"В результате депутаты будут более подготовленными. Таким образом, мы уходим от классического формирования местных команд, когда кто-то с какими-то списками куда-то приходил и говорил: "Это классные ребята и надо их брать!" Их брали, а потом они 5 лет в Раде занимались невесть чем", - отметил Корниенко.

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