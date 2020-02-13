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13.02.20 10:39

Введение пошлины на импорт дизтоплива происхождением из РФ грозит Украине потерей около 13 млрд, - СПО работодателей

Совместный представительский орган стороны работодателей на национальном уровне (далее - СПО работодателей) направил письмо премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с целью недопустимости введения пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из России, поскольку это грозит Украине потерей около 13 млрд гривен.

Как говорится в письме, любое повышение стоимости, в частности топлива, ложится дополнительным бременем на себестоимость промышленной продукции, увеличивая расходную часть производства, "вымывая" оборотные средства предприятия, ограничивая возможности для развития, передает Обозреватель.

Кроме того, отмечает СПО, по предварительной оценке, в случае введения пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из РФ, горно-металлургический комплекс Украины потеряет около 300 млн гривен как в результате роста цен на топливо, так и рост стоимости сопутствующих услуг материалов, себестоимость которых зависит от цен на топливо.

Также в органе отметили отсутствие оснований для начала антисубсидиционного расследования относительно импорта дизельного топлива в Украине:

Введение пошлины на импорт дизтоплива происхождением из РФ грозит Украине потерей около 13 млрд, - СПО работодателей 01

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