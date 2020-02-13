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13.02.20 10:58

Украинские воины взяли в плен наводчика-оператора "1 АК ДНР": наемник дает показания о преступлениях оккупантов

12 февраля в полосе ответственности одной из мотопехотных бригад ОТУ "Север" был задержан в состоянии наркотического и алкогольного опьянения представитель российско-оккупационных войск рядовой СТА..ЕНКО Владислав Русланович, 11.04.1995 г.р.

Украинские воины взяли в плен наводчика-оператора "1 АК ДНР": наемник дает показания о преступлениях оккупантов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

При себе задержанный имел адресную справку и сумку с личными вещами.

Сейчас задержанного допрашивают сотрудники соответствующих органов из состава операции Объединенных сил. Российский наемник дает показания о многочисленных преступлениях оккупационной администрации на Донбассе.

Известно, что задержанный проходил службу в должности наводчика-оператора в подразделениях "первого армейского корпуса российско-оккупационных войск".

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Украинские воины взяли в плен наводчика-оператора 1 АК ДНР: наемник дает показания о преступлениях оккупантов 01

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