КИУ заявил о регистрации клонов против кандидата Светличной на 179 округе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный директор "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель на своей странице в Фейсбук.

Он сообщил, что по имеющейся у него информации на 179 округе уж возрождается технология "клонов".

"После объявления об участии в выборах экс-главы Харьковской ОГА Юлии Светличной сразу же появилась другая кандидатка, которая имеет одинаковую с ней фамилию и созвучное имя. На сайте НАПК уже опубликовано декларацию кандидата-клона – Яны Светличной", – написал Кошель.

Он напомнил, что во время прошлых парламентских выборов летом 2019 года власть постоянно заявляла о большом количестве "двойников", которые атаковали ее кандидатов.

"Сейчас точно такую же технологию она применяет уже к своим оппонентам. Комитет избирателей Украины обращает внимание Центральной избирательной комиссии на недопустимость практики нечестной борьбы на выборах, возможных попыток манипуляций с целью влияния на результаты голосования и необходимости обеспечения демократического и прозрачного избирательного процесса", – отметил Кошель.

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Он также выразил озабоченность, что накануне местных выборов 179-й округ могут превратить в очередную площадку для отработки политических технологий по образцу 205-го черниговского округа или выборов городского головы Мукачево в 2004-м.

По мнению генерального директора КИУ, сейчас все зависит исключительно от власти.

"Ждем завершения регистрации и считаем количество двойников в бюллетене", – резюмировал Кошель.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия 16 января объявила о начале избирательного процесса промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе № 179 в Харьковской области. Выборы назначены на воскресенье, 15 марта 2020 года.