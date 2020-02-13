Виновником в делах по отключению за долги шахт от электроснабжения может выступать государство и органы местной власти, - юрист

Об этом сообщил председатель Профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает delo.ua.

Волынец также поднял вопрос о том, на ком лежит ответственность за прекращение работы предприятия.

При этом в декабре 2019 года Верховный Суд Украины дал четкое разъяснение в рассмотрении аналогичного дела между энергокомпаниями и предприятиями-должниками. Суд постановил, что ответственность за все последствия из-за отключения от электроэнергии из-за долгов несет должностное лицо предприятия-должника.

"Стороны договора должны соблюдать принцип разумности, добросовестности и справедливости. И если у потребителя есть задолженность, это значит, что он не выполняет принцип разумности, добросовестности и справедливости. Раз он не следует этим принципам, то он получает правомерное предупреждение на отключение. И, соответственно, на потребителя ложатся обязанности по предотвращению негативных последствий такого отключения", — сказано в решении суда.

В свою очередь, адвокат Ростислав Кравец, партнер адвокатского объединения "Кравец и партнеры", прокомментировал данную ситуацию: "Компания-должник, согласно законодательству, действительно, в итоге может пострадать от исков, от взыскания имущества. При этом виновником в таких делах может выступать государство и органы местной власти, которые своевременно не финансировали, не компенсировали предприятиям убытки и разницу в тарифах (если речь о госпредприятиях). Например, если предприятие-должник относится к Минэнерго, то чиновники также будут подключены к искам, связанным с негативными последствиями вследствие отключения от электроэнергии".

Шахтеры заявляют, они выходили на диалог с местной областной администрацией, но чиновники только обещают найти решение.

Напомним, 6 февраля президент Владимир Зеленский побывал в Червонограде и поручил Министерству энергетики и экологии решить проблемы шахтеров. Зеленский пообещал шахтерам прийти 25 февраля на всеукраинское совещание шахтеров в Киеве с концепцией плана решения проблем угольной отрасли.