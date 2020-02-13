Перепись населения в ОРДЛО и оккупированном Крыму могут провести с помощью спутника, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об это в эфире "Украинского Радио" сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Он подтвердил, что перепись населения на временно оккупированных территориях можно провести с помощью спутниковой съемки.

"Да, это правда. Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут нам помогать возможно с этим проектом. Это очень сложный проект. Они проводили подобный проект в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властью. ... они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять хотя бы приблизительное количество населения", - расказал Дубилет.

Дубилет сообщил, что пока не знает насколько точно можно оценить через спутники количество населения на оккупированных территориях.

Напомним, население Украины, согласно данным так называемой электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и оккупированного Крыма.

4 февраля 2020 года Украинский центр общественных данных заявил, что Дубилет якобы сфальсифицировал результаты электронной переписи. Министр Кабинета Министров отрицает эти обвинения и утверждает, что "фейк разгоняют люди, чьи схемы на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили". Он также назвал перепись 2001 года "большим фейком".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дубилет созывает пресс-конференцию по поводу электронной переписи населения