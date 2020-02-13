Украинская дипломатия готова к российским сценариям в ООН, - МИД о созыве РФ заседания Совбеза

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"20 февраля по инициативе Украины Генеральная Ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Дискуссия, в которой примет участие Министр иностранных дел Украины В.Пристайко, будет касаться широкого круга вопросов российской агрессии, в частности в политической, гуманитарной, экономической и социальной сфере", - заявили в МИД.

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"Вчера появилась новость о российской инициативе созвать накануне этого мероприятия заседания Совбеза ООН для обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей. Ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей. Но украинская дипломатия готова к такому сценарию. Представители Украины примут участие в обоих мероприятиях. С высоких трибун ООН расскажут миру об усилиях Президента и Правительства по восстановлению мира на Донбассе, в частности в свете выполнения договоренностей саммита глав государств и правительств стран Нормандского формата 9 декабря 2019 г.: прекращении обстрелов, взаимного освобождения удерживаемых лиц, обеспечении допуска Красного Креста на оккупированную территорию, определении гуманитарных участков разведения войск, улучшении социально-экономического обеспечения населения, интенсификации деятельности Миссии СММ ОБСЕ и др", - добавили в МИД.