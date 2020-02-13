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13.02.20 11:40

Освобожденная из плена террористов 72-летняя луганчанка Анастасия Мухина нуждается в помощи с лечением и жильем, - журналистка Катриченко. ФОТО

Жительница оккупированного Луганска Анастасия Мухина, которую террористы задержали за помощь СБУ и освободили в результате последнего обмена пленными, нуждается в материальной и моральной поддержке.

мухина

Об этом пишет журналистка Татьяна Катриченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Одинокая пенсионерка помогала освобождать оккупированные территории. Как могла. Она получали листовки, расклеивала по Луганску (на этом ее и задержали), а еще провозила на неподконтрольные территории запрещенные предметы и вещества для подрывной деятельности... После освобождения несколько недель она находилась в Феофании (о деталях лечения говорить не буду), затем ее перевели в санаторий в Пуще. Недавно Анастасия Мухина заболела - была высокая температура (39,6), а несколько дней назад потеряла сознание - ударилась головой, ребрами. Врачи санатория осмотрели, сказали переломов нет, возможны только трещины. Несколько дней из носа шла кровь. Сегодня, несмотря на это состояние, Мухину перевезли в общежитие в Киеве, ибо время пребывания в санатории закончилось", - описывает ситуацию Катриченко.

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По ее словам, на данный момент у Мухиной нет средств к существованию.

"Если есть возможность и возникнет желание помочь - обращайтесь. Ей необходима наша поддержка. Временно оставлю номер своей карточки "Приватбанка", поскольку госпожа Анастасия не имеет пока. Отчитаться обязуюсь о поступлении и передаче. 5168 74 53 0048 7664", - написала журналистка.

Освобожденная из плена террористов 72-летняя луганчанка Анастасия Мухина нуждается в помощи с лечением и жильем, - журналистка Катриченко 01
Освобожденная из плена террористов 72-летняя луганчанка Анастасия Мухина нуждается в помощи с лечением и жильем, - журналистка Катриченко 02

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