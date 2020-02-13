Украина будет добывать газ без "смотрящих" и групп влияния, - Гончарук. ФОТО

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

Гончарук посетил одну из полтавских скважин "Укргаздобычи".

"Полтавская область - один из главных нефтегазодобывающих регионов Украины. Более 40% украинского газа и каждая пятая тонна нефти и конденсата поступает с Полтавщины. Но этого мало. На центральном уровне мы уже упростили разрешительные процедуры, внедрили электронные аукционы и разработали комплекс важных законодательных изменений для оживления украинской газодобычи", - рассказал премьер.

По его словам, к подписанию готовятся 9 соглашений о распределении углеводородных недр, а также запущен "Инвестиционный атлас недропользователя", на который нанесли более 100 готовых к недропользованию объектов, в частности перспективные нефтегазовые площади.

"Мы продаем не сами месторождения, а только разрешения на пользование недрами", - подчеркнул Гончарук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гончарук - дальнобойщикам: Отката к старым "серым" схемам выдачи разрешений на перевозки не будет



