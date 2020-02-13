Россияне стали хуже относиться к украинцам, - опрос "Левада-центра"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные исследования Киевского международного института социологии и российского "Левада-центра"

Так, по результатам опроса, 42% россиян относятся к Украине хорошо либо очень хорошо, 47% – плохо.

В то же время, 49% украинцев ответили, что относятся к России хорошо либо очень хорошо, 39% – плохо.

Отмечается, что в первые месяцы президентства Владимира Зеленского уровень хорошего отношения россиян к Украине резко пошел вверх и в 2019 году почти 60% россиян хорошо относились к соседнему государству, однако в конце года и в 2020 году – опять начал падать.

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