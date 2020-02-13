Проведение Форума издателей во Львове под угрозой. Главную галерею Дворца искусств сдали в аренду владельцам ночных клубов, - директор Института книги Коваль

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала глава Украинского института книги Александра Коваль.

"Детский форум и Форум издателей вытесняют из Дворца искусств. Директор ДИ по благословению Львовского областного совета сдал в аренду галерею дворца, а директор Львовской картинной галереи запретил устанавливать палатки во дворе и даже забором отгородился. А что теперь будет с главным культурным фестивалем страны? Кто-то из городской или областной власти обеспокоен этой ситуацией? Журналисты, все, кто считает себя причастным, спасайте форум от произвола чиновников", - .отметила она.

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По информации издания Zaxid.net, владельцы нескольких ночных клубов и стрип-баров во Львове получили в аренду более 420 м2 Львовского дворца искусств. Конкурсная комиссия Львовского облсовета, которая является формальным владельцем Дворца, отдала его часть в аренду компании ООО "Львовские события", созданной менее трех месяцев назад - отказав при этом двум другим компаниям, которые предлагали более выгодные условия:



"Управления имуществом общей собственности Львовского облсовета, которое возглавляет Виктор Кусий, сделало все возможное, чтобы передача в аренду части Дворца искусств прошла максимально незаметно. Предусмотреное законом объявления о намерении сдать коммунальное имущество в аренду опубликовали не в системе Prozorro, где его увидели бы все заинтересованные, а в малоизвестном еженедельнике "За свободную Украину плюс", который в последние годы выходит только при необходимости обнародовать похожи тайные "объявления".



В газетном объявлении было указано, что в аренду на 2 года и 11 месяцев предлагалось 423,2 м2 недвижимости "Львовского дворца искусств". Речь идет об открытой площадке перед главным входом, ограниченном колоннами".

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