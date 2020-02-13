Счетная палата впервые проведет аудит ГБР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

"Счетная палата ни разу не проверяла Государственное бюро расследований, несмотря на то, что другие государственные органы, созданные недавно, уже были объектами наших аудитов. Сегодня очень много у общества вопросов не только по эффективности профессиональной деятельности новосозданных органов, а и относительно того, как они тратят средства государственного бюджета", - сказал глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

В частности, Счетная палата проверит эффективность использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности Государственного бюро расследований. В 2018-2019 годах расходы ГБР профинансированы в сумме более 1 млрд грн.

Глава Счетной палаты также отметил, что вопрос о необходимости проведения аудита поднимала и временно исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова, несмотря на реорганизацию Бюро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Долги по выплатам субсидий образовались в 19 областях Украины, - Счетная палата