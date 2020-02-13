Кабмин планирует в течение 5 лет открыть офисы евроинтеграции во всех областях Украины, - Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба на брифинге в Харькове в четверг.

"Это офисы, которые будут созданы на основе агентства регионального развития как эффективные институты для привлечения инвестиций для распространения европейских ценностей на уровне регионов, для проведения тренингов местных руководителей объединенных территориальных громад, представителей областного уровня по работе с европейскими средствами, по программам с ЕС", - сказал Кулеба.

"Конечной целью этого является обеспечение синхронизированного курса на европейскую интеграцию, чтобы этим занимались не только в столице, но и на уровне регионов, чтобы каждый гражданин ощущал конкретные преимущества и пользу от европейской интеграции", - добавил вице-премьер.

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По словам Кулебы, пилотный проект офиса евроинтеграции будет отработан в Херсонской области, после чего начнется работа по созданию такого офиса в Харьковской области.