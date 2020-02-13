Экс-зам военного прокурора Жербицкий, который спустил дело Бойко, получил часть в "Трускавецких лечебных водах" от его окружения, - "Наші гроші"

Об этом сообщают "Наші гроші. Львів", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что "Трускавецкие лечебные воды" были созданы в 2016 году. До февраля текущего года его владельцем было ЧАО "Трускавецкурорт". Это ЧАО обладает рядом курортов в Трускавце, а для оптимизации расходов по эксплуатации Трускавецкого месторождения минеральных вод создало отдельное предприятие - "Трускавецкие лечебные воды". Фирме было передано и специальное разрешение №2005 на пользование месторождением, в том числе, участком "Нафтуся".

Примечательно, что с 4 февраля 2020 года новыми владельцами "Трускавецких лечебных вод" значатся четверо жителей Киева и области, среди которых и Владимир Жербицкий.

До октября 2017 года Жербицкий занимал должность первого заместителя военного прокурора Анатолия Матиоса. Среди его дел было расследование сделок Сергея Курченко в банковской сфере и со сжиженным газом.

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В 2015 году ГПУ подготовила обращение в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с Юрия Бойко. Его подозревали в том, что на должности министра ТЭК он способствовал завышению объемов сжиженного газа для населения, который через фирмы Курченко продавался на рынке для частных предприятий.

В итоге заявление в парламент передано не было, а в 2016 году Военная прокуратура заявила, что Бойко допрошен по делу Курченко как свидетель. Для привлечения экс-министра топлива и энергетики к ответственности не хватило доказательств.

Следует отметить, что главой наблюдательного совета "Трускавецкурорт" является Павел Якубенко, а в состав совета входит его сын Владимир Якубенко, который ранее работал заместителем председателя правления "Нафтогаза Украины" и возглавлял ДК "Газ Украины". Также в наблюдательный совет "Трускавецкурорт" входит Вадим Украинский - вице-президент ГП НАЭК "Энергоатом". Он ранее работал заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и советником министра ТЭК Юрия Бойко.