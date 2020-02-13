Правоохранители обезвредили на Тернопольщине "обслуживающую" Западную Украину группу наркоторговцев. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Более трех килограммов твердых, кристаллических, порошкообразных наркотических веществ, инструменты для изготовления "закладок", деньги, мобильные телефоны - все это во время проведения десяти санкционированных обысков в пяти областях изъяли сотрудники управления стратегических расследований Тернопольщины совместно с работниками следственного управления, бойцами КОРД под процессуальным руководством местной прокуратуры.

По словам Василия Джиджора, начальника ДСР в Тернопольской области, данная группировка через интернет-сеть в течение 2019-2020 лет сбывали наркотические средства и психотропные вещества на территории Львовской, Тернопольской, Волынской, Ривненской и Хмельницкой областей. В ассортимент товаров злоумышленников входили соли и амфетамин.

Незаконный, но прибыльный бизнес организовали два брата из Тернопольщины. Они открыли интернет-магазин в сети Telegram. В сообщники взяли к себе "закладчиков" из других областей Украины.

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"В день наркоторговцы размещали около шестидесяти закладок. За каждый тайник им платили по 60 гривен, - говорит Василий Джиджора. - За такую ​​продажу наркотиков закладчики получали зарплату в размере 1500-2000 долларов".

Незаконный бизнес его организаторам приносил в день от 40 до 60 тысяч гривен. По предварительной информации, группа лиц успела распространить по сети почти 22 000 закладок по разным областям Украины. Больше всего запрещенных веществ они реализовали на территории Луцка и Тернополя. Братья за заработанные средства успели купить себе квартиру и открыли ресторанный бизнес.

В ходе проведения спецоперации оперативники Тернопольщины обезвредили преступную группировку. Трех фигурантов задержали в Тернополе согласно статье 208 УПК. Еще одному городской суд избирает меру пресечения. Двух подозреваемых взяли на территории Луцка - одного арестовали, а что касается его сообщника, то решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения.



Фото: сайт Нацполиции

"Бизнесменам" инкриминируют статью 307 часть 2 УК - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Ведется следствие, устанавливаются пути поступления наркотических веществ, а также людей, задействованных в противозаконной деятельности.