Зеленский: Библиотека им. Вернадского - действительно сокровище, но ее нужно отремонтировать

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"То, что я здесь увидел, - это действительно сокровище, и я благодарен, что сохранили это все - уголок науки для украинцев. Но мне кажется, что здесь надо, во-первых, сделать ремонт", - сказал Зеленский на встрече с коллективом библиотеки.

Президент также отметил, что государство должно создать нормальные условия для работы ученых.

Отмечается, что в библиотеке им.Вернадского Зеленский встретился с лауреатами премии Главы государства для молодых ученых 2019 года и ознакомился с их работами.

Также президент осмотрел экспозицию Фонда президентов Украины и вручил лауреатам премии свидетельства и нагрудные знаки. Лауреатами премии стали 40 научных работ в сферах инфраструктуры, энергетики, обороны, сельского хозяйства, медицины, экологии, кибербезопасности и других.

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