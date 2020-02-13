Трем экс-работникам Южной таможни и капитану судна сообщили о подозрении по "делу Курченко", - прокуратура

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"Правоохранители Одесчины активизировали расследование незаконной схемы продажи нерастаможенного топлива на территории Украины с миллиардными убытками государству, которое реализовала преступная организация под руководством украинского бизнесмена-беглеца. В частности, 12 февраля прокуроры сообщили о подозрении трем бывшим работникам Южной таможни и капитану судна", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беглый Курченко оспаривает в Верховном Суде введение персональных санкций против себя

Отмечается, что должностные лица таможни подделывали документы о якобы вывозе импортируемого топлива за пределы территории Украины как транзит, тем самым способствуя уклонению подконтрольными бизнесмену предприятиями от уплаты налогов.

В свою очередь капитан судна, достоверно зная, что танкер не загружен топливом, имитировал его перевозки, заявили в прокуратуре.

Всего, по данным ведомства, по этой схеме уклонения от уплаты налогов злоумышленники нанесли государственному бюджету ущерб на почти 600 миллионов гривень.

В ходе расследования будет также дана правовая оценка действиям бывшего руководства Южной таможни, добавили в прокуратуре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Бамбизов задержан по делу легализации доходов Курченко

Также в пресс-службе напомнили, что в декабря 2019 года был задержан сотрудник налоговой милиции, который с 2012 по 2014 годы способствовал участникам преступной схемы во избежании уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Не имея законных оснований, правоохранитель изымал в таможнях восьми областей оригиналы документов на ввоз нефтепродуктов предприятиями, подконтрольными бизнесмену-беглецу.

Сейчас подозреваемый находится в Одесском СИЗО, на основании изъятых документов правоохранителям удалось установить новые факты сделок с нефтепродуктами и фигурантов преступной схемы, ведется следствие.

Напомним, Печерский районный суд Киева в марте 2018 года удовлетворил ходатайство ГПУ и разрешил заочное досудебное расследование в отношении бизнесмена Курченко, который в 2014 году бежал из Украины. Курченко, в частности, подозревают в многомиллионных завладениях газом, хищении государственного имущества, создании группы фиктивных компаний.