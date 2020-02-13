Мининфраструктуры нашло консенсус с протестующими дальнобойщиками, - Криклий

Как сообщили в пресс-службе министерства, соответствующая договоренность была достигнута вечером 12 февраля по итогам встречи министра инфраструктуры с представителями забастовочного комитета Ассоциации международных автоперевозчиков Украины, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас есть полное понимание по следующим вопросам: сервис электронного заказа (бронирования) разрешений - единственная приемлемая система работы с ними; отменяется ограничение 1/12 по дефицитным странам.

Кроме того, была достигнута договоренность о том, что на разрешения дефицитных стран ограничивается выдача - не более двух разрешений на транспортное средство в течение месяца (независимо от вида), при этом оформление второго разрешения только после использования и возврата предыдущего. Исключение только для разрешений, где для одной перевозки необходимо два разрешения - четыре разрешения.

Также стороны договорились о том, что необходимо разработать критерии, по которым система электронного бронирования разрешений не позволяла бы бронировать их тем лицами, которые фактически не осуществляют перевозки. В частности, эти критерии должны подтверждать, что перевозчик легальный, платит налоги, осуществляет рейсы, а не бронирует разрешения, чтобы их потом продать.

Министр призвал перевозчиков активно участвовать в формировании этих критериев и пообещал, что министерство в ближайшее время разместит на официальном сайте для публичного обсуждения изменения в Порядок оформления и выдачи разрешений (приказ №757), и после получения одобрения со стороны участников рынка запустит данный документ на согласование.

Кроме того, министр анонсировал, что в ближайшем будущем состоится перевод оформления всех разрешений через электронный заказ и пообещал продолжить переговоры с другими странами по увеличению квоты на международные автоперевозки для украинских перевозчиков.

"Мы с командой за последние два месяца провели много встреч с перевозчиками, мы слышим вас и работаем над улучшением условий для выполнения международных автомобильных перевозок. Министерство инфраструктуры продолжит активные переговоры с другими странами об увеличении годовых квот разрешений для устранения их дефицита. Мы за максимальную открытость", - сказал Криклий.

Отмечается, что электронное бронирование всех видов разрешений на перевозку грузов по территории иностранных государств было введено с целью преодоления коррупции при выдаче данных разрешений.

"Мы ввели электронное бронирование разрешений на автоперевозки, чтобы преодолеть коррупцию, которая делала жизнь перевозчиков невыносимой, а бывших руководителей Укртрансбезопасности - богатыми… Все время на посту министра я открыт для диалога со всеми без исключения перевозчиками. Но мы хотим слышать всех и создать систему, которая сделает в принципе невозможным продажу разрешений и коррупцию. Пятичасовые переговоры с международными автомобильными перевозчиками доказали, что мы можем находить консенсус", - подытожил министр.

Напомним, утром 12 февраля в правительственном квартале Киева дальнобойщики и водители маршруток устроили забастовку. Помимо акции протеста у здания Кабинета Министров, дальнобойщики блокировали основные трассы, ведущие к столице.

У перевозчиков всего 16 требований. Так, они выступают против повторного взвешивания грузовиков на важных шоссе, требуют увольнения министра инфраструктуры Владислава Криклия, нормализации разрешений на международные перевозки, решения проблемы очередей на границе и решения ряда других вопросов.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство не планирует отказываться от электронной системы выдачи разрешений на международные автоперевозки, против которой сейчас митингуют перевозчики.

По мнению Михаила Шнайдера, протесты дальнобойщиков-членов Ассоциации международных автомобильных перевозчиков под Киевом и в центре столицы организовал приближенный к АсМАП одиозный экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, чтобы сохранить монополию АсМАП на рынке.

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