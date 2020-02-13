Загороднюк и глава Пентагона Эспер на встрече в Брюсселе обсудили укрепление оборонного партнерства между странами (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр обороны Украины проинформировал своего американского коллегу о ходе операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей, отметив при этом, что несмотря на меры по отражению и сдерживания российской агрессии на востоке Украины, ВС Украины продолжают реформироваться и меняться, чтобы достичь соответствия критериям членству в НАТО.

По словам Андрея Загороднюка, перестройка структуры украинской армии направлена ​​на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам, которые применяются а армиях государств-членов.

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Во время встречи стороны также уделили внимание вопросам двустороннего оборонного сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки. В этом контексте Андрей Загороднюк поблагодарил американскую сторону за материально-техническую и консультативно-совещательный помощь, которую оказывает Украина Правительство США.

Была высказана заинтересованность украинской стороны в развитии военно-технического сотрудничества по направлению оборонных закупок, расширении военно-политического диалога и проведении консультаций, в частности, вопросов безопасности в Черноморском регионе.

Министр обороны США Марк Томас Эспер выразил поддержку Украине в ее реформах. Стороны договорились о продолжении дальнейшего диалога на уровне министров оборонных ведомств в текущем году.

"Сегодня утром я встретился с министром обороны Украины Андреем Загороднюком, чтобы обсудить возможности дальнейшей поддержки Украины и укрепление нашего прочного оборонного партнерства. США твердо поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - написал Эспер в своем Twitter.

Министры провели беседу на полях заседания глав оборонных ведомств стран - членов НАТО, проходящего в бельгийской столице с 12 по 13 февраля.





