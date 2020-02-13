Беларусь нельзя перенести в другое место, поэтому влияние "большого соседа" на нас неизбежно, - Макей

Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Беларусь, как и Швейцария, не может куда-то выйти из сферы интересов больших соседей. К сожалению, нельзя взять Беларусь и Швейцарию и перенести в какое-то другое, более комфортное место", - сказал Макей журналистам в четверг в Минске по итогам встречи с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Глава белорусского МИД констатировал, что "мы останемся там, где есть".

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