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13.02.20 14:19

В Японии зафиксирован первый летальный исход от коронавируса Covid-19

Японские власти зафиксировали первый на территории страны летальный исход вследствие заражения новым коронавирусом Covid-19.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает телеканал Эн-эйч-кей.

По данным телеканала, жертвой заболевания стала женщина старше 80 лет, которая скончалась в префектуре Канагава неподалеку от Токио.

В середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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Ранее в четверг стало известно, что общее количество скончавшихся вследствие заражения коронавирусом достигло в КНР 1 тыс. 367 человек. Заражение подтверждено у 59 тыс. 804 человек.

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