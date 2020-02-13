Патрульного, который в погоне ранил мужчину, задержали в Харькове, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

13 февраля 2020 года, ночью, экипажу патрульных полицейских от граждан поступила информация о том, что на ул. Зубарева трое мужчин распивают алкогольные напитки и намерены уехать на автомобиле "Subaru Forester".

Сотрудники патрульной полиции отреагировали на соответствующую информацию и нашли указанных граждан и автомобиль. Но водитель автомобиля "Subaru Forester" начал убегать от патрульных и не реагировал на требования остановиться, началась погоня.

Во время преследования экипажем патрульных на служебном автомобиле "Skoda Rapid" автомобиля "Subaru Forester" последний застрял в поле возле с. Хроли Харьковского района.

С целью остановки транспортного средства ст. лейтенант полиции совершил 3 выстрела в автомобиль "Subaru Forester", но машина скрылась с места происшествия.

Позже выяснилось, что водитель преследуемого автомобиля самостоятельно доставил в 25-ю больницу Харькова пассажира, который получил два огнестрельных ранения. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Сотрудника патрульной полиции задержали. Проводятся первоочередные следственные действия. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о сообщении задержанному патрульному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения и отстранении его от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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