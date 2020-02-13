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13.02.20 14:43

Центр дистанционного образования для детей из оккупированного Крыма откроют в Херсоне, - Коляда

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила, что уже есть договоренность об открытии центра с руководством Херсонской области.

Центр дистанционного образования для детей из оккупированного Крыма откроют в Херсоне, - Коляда

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"У нас уже есть договоренность, что мы в Херсоне открываем центр дистанционного образования для детей с временно оккупированных территорий Крыма и Севастополя. Он будет находиться на базе одного из лицеев. Я вчера докладывала относительно этого президенту", - рассказала Коляда.

По ее словам, основное задание - отработать этот пилотный проект успешно для того, чтобы масштабировать по всей Украине такие центры дистанционного образования.

"Тем более, что там есть возможность приезжать с оккупированной территории на каникулы или на выходные, проживать в общежитии и сдавать определенные экзамены или обучаться", - добавила Коляда.

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