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13.02.20 14:52

Суд отправил под домашний арест подозреваемого в ДТП на Николаевщине, в котором погибли двое руководителей полиции

В Николаевской области суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому в совершении ДТП, в котором погибли двое руководителей подразделений полиции региона.

дтп

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру.

Авария произошла 8 октября 2019 года вблизи села Шевченково Витовского района. Житель Киевской области, управляя Lexus, нарушая правила дорожного движения, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry.

"В результате автоаварии водитель и пассажир автомобиля Toyota Camry - заместитель начальника ГУ Нацполиции в Николаевской области и и. о. начальника Управления противодействия наркопреступности ГУ Нацполиции в Николаевской области, погибли на месте", - говорится в сообщении.

Мужчину подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть нескольких человек. Продолжается досудебное расследование.

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