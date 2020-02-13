МИД подтвердил гибель семи украинцев в ДТП с микроавтобусом и фурой под Псковом

Об этом "Укринформу" сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает Цензор.НЕТ.

"По информации Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, в результате аварии погибли 8 человек: водитель и 7 пассажиров микроавтобуса. Среди погибших 7 – граждане Украины, личность одного погибшего устанавливают. Тела погибших доставлены в морг местного медицинского учреждения", - отметил он.

Погорельцев добавил, что гражданин Украины, получивший травмы средней степени тяжести, госпитализирован в местную больницу. На месте аварии проводятся оперативно-следственные действия и спасательные работы.

Директор департамента также проинформировал, что консульская группа прибыла на место происшествия для выяснения обстоятельств ДТП, оказания помощи лицу, находящемуся в больнице, а также урегулирования вопросов относительно репатриации тел погибших граждан Украины.

"Генеральное консульство предпринимает меры по установлению места жительства погибших в Украине и информированию родных", - сообщил Погорельцев.

Смотрите также: Восемь граждан Украины погибли и один пострадал в ДТП с микроавтобусом и фурой под Псковом, - ГСЧС. ФОТО (обновлено)