Минкультуры планирует оцифровать украинское музыкальное наследие, - замминистра Подоляк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры, молодежи и спорта, об этом заявила замминистра Ирина Подоляк.

"Сейчас в Украине отсутствует ресурс, на котором была бы аккумулирована и доступна для широкого круга заинтересованных музыка украинских композиторов ХХ века или произведения наших современников. Мы хотим создать такую платформу, чтобы сделать это все доступным для дирижеров, музыкантов, ученых, чтобы произведения украинских композиторов исполнялись на сценах Украины и мира, использовались во время обучения в художественных школах или в высшей школе", - отметила она.

По словам Подоляк, сейчас нотные фонды в библиотеках находятся преимущественно в бумажном виде, а некоторые и в рукописном, и существуют в одном или двух экземплярах.

"Они недоступны тем, кому нужны. Бумага изнашивается, и мы можем потерять это наследие навсегда, а люди должны играть, знать и слушать эти произведения", - добавила она.

Решением проблемы может стать перевод бумажных изданий в цифровой формат - путем как сканирования, так и компьютерного набора партитур и партий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы должны всеми способами защитить украинский книжный рынок от российских издательств, - замминистра Подоляк