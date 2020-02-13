Главному архитектору Киево-Святошинского района сообщили о подозрении, - прокуратура

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области в четверг, установлено, что чиновник "составил и дало задание о внесении изменений в "Детальный план территории жилого массива в с.Петровское (в настоящее время - с.Святопетровское), в который внес заведомо ложные сведения".

Процессуальное руководство досудебным расследованием в указанном уголовном производстве осуществляет Киево-Святошинская местная прокуратура. Досудебное расследование продолжается.

В случае доказательства вины чиновника ему грозит наказание в виде штрафа до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок на такой же срок.

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