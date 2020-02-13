Катер "Бердянск" был атакован вертолетом ВМФ РФ: его снаряд пробил броню рубки, - зампостпреда Украины Лоссовский в ОБСЕ

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы хотели бы обратить внимание делегаций на результаты баллистической экспертизы повреждений, нанесенных во время атаки на три украинских корабля и их экипажи со стороны Российской Федерации 25 ноября 2018 года. Эти корабли были возвращены Россией в Украину в ноябре прошлого года согласно обязательному приказу Международного трибунала по морскому праву. Пробоина в бронетанковом катере "Бердянск" возникла в результате прямого попадания бронебойного снаряда, выпущенного из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России", - заявил он.

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Представитель Украины подчеркнул, что эти доказательства "четко подтверждают агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018 года".

Другие два корабля, "Яны Капу" и "Никополь", были отправлены на завод для ремонта. Украинская делегация ранее уже сообщала Форуму ОБСЕ по безопасности сотрудничеству подробную информацию о серьезных повреждениях и фактах мародерства, совершенных российской стороной на захваченных катерах, добавил Лоссовский.

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".